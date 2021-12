Fedez e Chiara Ferragni sono vaccinati? Positivi al Covid nonostante la terza dose ricevuta da pochi giorni

27 Dicembre 2021 14:00

Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid: la coppia si era da poco sottoposta alla terza dose del vaccino

Una serie di storie su Instagram, il modo più veloce e facile per informare i milioni di follower che li seguono sui social: Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid. Il rapper e l’influencer sono apparsi alquanto sconsolati, con la mascherina in viso nonostante fossero nella propria casa, spiegando di doverla indossare per provare a evitare di contagiare anche i figli Leone e Vittoria, attualmente negativi. Fedez e Chiara Ferragni sono invece risultati positivi a un tampone molecolare effettuato nelle scorse ore. La coppia, da sempre pro-vax e in prima linea nelle battaglie a favore della vaccinazione, ha contratto il Covid nonostante entrambi si fossero sottoposti alla terza dose da pochi giorni. È bene ribadirlo, vista la confusione spesso ancora presente sul tema, che il vaccino non rende immuni al Covid e non impedisce ai vaccinati di contrarre la malattia, ma ne limita fortemente gli effetti più gravi riducendo di conseguenza la necessità di ospedalizzazioni e ricoveri in terapia intensiva. La coppia è asintomatica e in buone condizioni di salute.