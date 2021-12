Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid, il ‘mistero’ dei figli: “tosse e febbre da giorni, ma sono negativi” 

28 Dicembre 2021 13:58

Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid, la coppia preoccupata per le condizioni dei figli Leone e Vittoria: hanno tosse e febbre, ma sono negativi

Nella giornata di ieri, lunedì 27 settembre, Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid. Il rapper e l’imprenditrice-influencer hanno rivelato la propria positività ai milioni di follower che li seguono su Instagram attraverso una serie di storie nelle quali spiegano il loro stato di salute: i due, seppur visibilmente affranti per la pessima notizia ricevuta da un tampone molecolare, sono in buone condizioni di salute e non presentano alcun sintomo degno di nota. La preoccupazione dei Ferragnez è rivolta, ovviamente, verso i figli. I due infatti indossano la mascherina anche in casa per evitare di veicolare la malattia anche ai piccoli Leone e Vittoria. I due bimbi per altro non sono in perfette condizioni di salute.

La Ferragni, attraverso Instagram, ha spiegato: “per fortuna stiamo ancora bene, i bambini continuano ad avere un pochino di febbre e tantissima tosse, questo ormai da qualche giorno, ma continuano ad essere negativi. Questo è un mistero. Averli così mezzi malati in casa e non poterli abbracciare e curare come vorremmo, è un incubo. Speriamo che si riprendano presto. È una rottura di palle, mandateci tanti pensieri positivi”. A far sorridere i due ci ha pensato lo stesso Leone che ha rimproverato Fedez spiegandogli come avrebbe dovuto evitare il Covid: “hai preso il virus? Anche tu dovevi metterti la giacca come me, papà”. “Hai ragione amore”, la risposta di Fedez.