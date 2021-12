5 Dicembre 2021 15:41

Reggio Calabria, la proposta di Fazio: “donare lo stipendio da consigliere comunale alle alle famiglie meno abbienti o con familiari affetti da disabilità o patologie gravi”

Arriva chiara e netta la proposta di Antonino Carlo Fazio. In un post sul proprio profilo facebook, scrive: “chissà quanti Consiglieri Comunali di Reggio Calabria sarebbero disposti a seguire la mia volontà di lavorare per la città, rimettendo il proprio compenso da Consigliere (tenendo giusto le spese “necessarie”) alle famiglie meno abbienti o con familiari affetti da disabilità o patologie gravi? Era la mia volontà, quando avevo deciso di candidarmi alle scorse elezioni comunali (candidatura poi ritirata), e resta ferma, come imperativo, nel caso di una mia futura candidatura. Quanti, di lor “signori” che dimorano a Palazzo San Giorgio, sono disposti a seguire il mio (potenziale) agire? Non vi affollate a rispondermi, capisco che dobbiate prima sanare i debiti che vi siete fatti per pagarvi la campagna elettorale, quindi immagino che la mia proposta non vi sfiorerà nemmeno per l’anticamera del cervello, ma questa è la mia sfida che pongo a voi……senza la necessità di vidimarla d’innanzi ad un notaio”, conclude.