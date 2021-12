Europa League, le squadre qualificate alla fase eliminatoria: per Napoli e Lazio rischio big match contro le ‘retrocesse’ dalla Champions

9 Dicembre 2021 22:58

Napoli e Lazio passano alla fase eliminatoria di Europa League ma come seconde nel girone: le due italiane affronteranno una delle ‘retrocesse’ dalla Champions League

Se in Champions League sono passate la metà delle italiane, in Europa League la Serie A porta due squadre su due. Ma c’è poco da sorridere. Napoli e Lazio passano i rispettivi gironi da seconde in classifica, ma all’orizzonte si profila si profila il rischio di un big match contro le retrocesse dalla Champions League. Da quest’anno, infatti, le seconde classifica del girone se la vedranno contro le terze ripescate dalla Champions League. E se per il Napoli tutto sommato va bene così, visto che il 3-2 sul Leicester maturato oggi è valso il secondo posto in un girone complicato con lo Spartak Mosca che si è preso il primo posto e gli inglesi retrocessi in Conference League, la Lazio ha qualche rimpianto in più. I biancocelesti non sono riusciti ad avere la meglio sul Galatasaray che all’Olimpico si è preso uno 0-0 utile a blindare il primo posto nel girone. Adesso tocca solo aspettare il sorteggio per conoscere le possibili avversarie. A parte le abbordabili Zenit e Sheriff, le altre fanno paura: Barcellona, Borussia Dortmund, Siviglia, Lipsia e Porto. Le italiane non potranno incontrare l’Atalanta nel primo turno.

Le classifiche dei Gironi di Europa League

Girone A

Lione 16 Rangers 8 Sparta Praga 7 Brondby 2

Girone B

Monaco 12 Real Sociedad 9 PSV 8 Sturm Graz 2

Girone C

Spartak Mosca 10 Napoli 10 Leicester 8 Legia 6

Girone D

Francoforte 12 Olympiakos 9 Fenerbahce 6 Antwerp 5

Girone E

Galtasaray 12 Lazio 9 Marsiglia 4 Lokomotiv Mosca 2

Girone F

Stella Rossa 11 Braga 10 Midtjylland 9 Ludogorets 1

Girone G

Leverkusen 13 Betis 10 Celtic 9 Ferencvaros 3

Girone H