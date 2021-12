Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: le cose non cambiano e la Monnezza aumenta, situazione drammatica a Gallico [FOTO]

15 Dicembre 2021 12:48

Reggio Calabria, le condizioni in cui versa via Quarnaro a Gallico: ingressi dei condomini sommersi dai rifiuti

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria continua senza tregua e diverse zone della città sono completamente sommerse dai rifiuti rendendo la vita difficile ai cittadini che si trovano a dover fare i conti con topi e blatte che assalgono i mastelli e vagano imperterriti all’interno dei condomini come fossero ormai animali da compagnia. Le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo sono state scattate in via Quarnaro a Gallico e dimostrano come la situazione sia davvero drammatica con metri e metri di rifiuti accumulati davanti ai cancelli dei condomini. Cittadini esasperati quindi perchè purtroppo passa il tempo ma la sitazione non cambia anzi peggiora di giorno in giorno…