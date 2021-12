Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, discarica in via Bovetto. Una lettrice indignata: “topi e blatte per Natale”

17 Dicembre 2021 12:53

Discarica di rifiuti in via Bovetto a Reggio Calabria: i cittadini segnalano la situazione insostenibile, ma nessuno risponde. E per Natale arrivano topi e blatte

Una discarica esistente da 4 mesi, un problema che sembra essere passato inosservato per un terzo di anno a chi di dovere e che, quasi per magia, appare evidente solo agli occhi dei cittadini. Si accumulano i rifiuti in via Bovetto a Reggio Calabria, con le ormai consuete presenze di topi e blatte a fare da contorno. Il clima natalizio noi non ce lo ricordavamo così…

Una lettrice indignata scrive alla redazione di StrettoWeb per denunciare la situazione e chiedere a chi di dovere di attivarsi, almeno per concedere un Natale dignitoso alle persone che abitano in zona: “in via Bovetto, da settembre, c’è questa micro discarica che si è venuta a creare poiché non veniva effettuato il normale servizio di raccolta. Abbiamo e stiamo segnalando a chi di competenza, inviando centinaia di email e segnalando anche telefonicamente, senza ricevere alcuna risposta. Invitiamo chi di competenza a risolvere questo problema almeno per Natale poiché non possiamo più sopportare questa situazione con la presenza di topi, blatte e cattivi odori“.