7 Dicembre 2021 12:15

Egitto: ordinato rilascio di Patrick Zaky in attesa dell’udienza del primo febbraio

In mattinata a Mansura, in Egitto, la terza udienza del processo a carico di Patrick Zaky sotto accusa per diffusione di false informazioni e detenuto in carcere da circa due anni. Il Tribunale ha ordinato rilascio dello studente egiziano dell’università di Bologna in attesa dell’udienza del primo febbraio. “Bene, bene, grazie”, così lo studente aveva ad un diplomatico italiano che gli chiedeva come stesse.