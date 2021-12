Drammatico incidente a Gioia Tauro: scontro tra un camion ed una moto, muore un centauro

23 Dicembre 2021 18:24

Un centauro è morto oggi pomeriggio a Gioia Tauro in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio

Gravissimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Gioia Tauro che ha provocato la morte di un giovane centauro. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion ed una moto si sono scontrati in via Toscanini provocando il decesso di una persona. Sul posto i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro ed i medici del 118.