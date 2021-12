Dramma in India: precipita elicottero, 13 morti tra cui il Capo di Stato Maggiore

8 Dicembre 2021 14:46

India: un elicottero che trasportava personale militare di alto livello si è schiantato provocando 13 morti

Dramma in India dove un elicottero che trasportava personale militare di alto livello si è schiantato, per cause ancora in corso di accertamenti, provocando 13 morti, tra cui il Capo di Stato Maggiore, il Generale Bipin Rawat e sua moglie.