Covid, Draghi: “mai escluso obbligo vaccinale così come tamponi ai vaccinati. E sul lockdown…”

22 Dicembre 2021 12:22

Le parole del Premier italiano Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno aperta ai giornalisti: tra gli argomenti più importanti, ovviamente, il Covid

Diversi gli argomenti affrontati dal Premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno aperta ai giornalisti. Il principale è ovviamente quello legato al Covid, alla nuova variante Omicron, ai vaccini e alle ultime ipotesi tra cui il tampone ai vaccinati: “Omicron – ha detto – ha aperto una nuova fase della pandemia, ma il vaccino resta la migliore arma per la nostra difesa. Invito tutti i cittadini a vaccinarsi. Abbiamo somministrato 15,6 milioni di terze dosi e raggiunto 3/4 della popolazione, perciò invito tutti a continuare a vaccinarsi e fare la terza dose, questa è la priorità”.

Sull’ipotesi del tampone ai vaccinati o della mascherina all’aperto se ne discuterà domani: “non è esclusa l’applicazione del tampone, c’è un periodo nel green pass in cui la protezione delle prime due dosi decresce e la terza non è ancora stata fatta. In quel periodo è utile il tampone. Obbligo vaccinale? Mai escluso, resta sempre sullo sfondo. Valuteremo se estenderlo ad altre, non so se sarà discusso domani nella cabina della regia, ma specie se i dati continueranno a peggiorare, sarà in discussione in tempi brevissimi”. Ma al momento sono esclusi lockdown anche per i non vaccinati: “per la normalità bisogna prendere tutte le precauzioni ma ogni decisione è guidata solo, non dalla politica come si dice in giro. Per ora non parliamo di lockdown per i non vaccinati ma ogni risposta è sul tavolo, voglio però far presente che i due terzi delle terapie intensive sono occupate da non vaccinati”.