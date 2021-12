Doppio concerto natalizio per il cantautore Michelangelo Giordano: il 22 dicembre a Reggio Calabria, il 28 a Oppido Mamertina

21 Dicembre 2021 15:29

Il 22 ed il 28 dicembre il cantore Michelangelo Giordano si esibirà in Calabria con due eventi in piazza

Torna nella sua terra natia l’artista calabrese che ha fatto parlare di sé per i contenuti sociali, artistici e culturali racchiusi all’interno delle sue canzoni e per cui ha ricevuto, tra gli altri, il Premio-Web Amnesty International, il Premio come rappresentante della musica italiana all’estero sul palco dell’International Art Festival di Batumi e collaborato ad alcuni eventi promossi dall’Università degli Studi di Milano e dall’associazione antimafia Libera di Ciotti.

Il primo appuntamento previsto per le prossime festività natalizie è quello del 22 dicembre alle ore 18:00, nella splendida cornice di Piazza Castello, dove Michelangelo Giordano si esibirà come ospite musicale per la quarta edizione dell’evento “Aspettando il Natale”; iniziativa inserita nel cartellone di eventi natalizi promossi dal Comune di Reggio Calabria. Il secondo appuntamento è quello del 28 dicembre ad Oppido Mamertina (RC), dove Michelangelo Giordano terrà un concerto con la sua band in Piazza Concesso Barca; l’iniziativa è realizzata e promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con l’Art & Communication Centre.