Covid, per Djokovic è ancora mistero sul vaccino: salta l’ATP Cup, sempre più probabile la rinuncia agli Australian Open

26 Dicembre 2021 13:26

Novak Djokovic non scioglie le riserve su vaccino e Australian Open: il serbo ancora in bilico per il primo Major dell’anno, intanto dalla Serbia sicuri del suo forfait per l’ATP Cup

“Novak non andrà all’Atp Cup al 99%. Si sta allenando qui a Belgrado, ma ha deciso di ignorare questo torneo” una fonte vicina a Novak Djokovic, stando a quanto si legge sul quotidiano serbo “Blic”, dà per certo il forfait del tennista numero 1 al mondo dal torneo per nazioni in programma dal 1° al 9 gennaio a Sydney. Una notizia che, se confermata, potrebbe dare un importante indizio in vista degli Australian Open. Il caso Djokovic sta tenendo banco ormai da diverse settimane: il miglior tennista al mondo, attuale numero 1 del ranking, vincitore di 9 Australian Open (gli ultimi 3 consecutivi), in corsa per il 21° titolo Slam, rischia di non poter giocare sul cemento aussie. Il motivo? Obbligatorio il vaccino, ma Djokovic non ha mai sciolto le riserve sul suo status vaccinale e, seppur sposando spesso posizioni contrarie alla vaccinazione, non ha mai dichiarato apertamente di essersi vaccinato o meno. Entro la fine del 2021 Djokovic dovrebbe comunicare la sua decisione per il primo Slam del 2022. Il padre Srdjan, nei giorni scorsi, aveva dichiarato che probabilmente Nole non si sarebbe presentato, denunciando un “ricatto” degli organizzatori.