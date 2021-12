Volley, OmiFer Palmi corsara a Marcianise

19 Dicembre 2021 15:14

Tre punti fuori casa per la OmiFer Palmi: 1-3 in casa del Dist&Log Marcianise

Palmi torna a mostrare il suo lato combattivo e lo fa imponendosi per 3-1 in su Marcianise. La squadra allenata dall’allenatore reggino Antonio Polimeni ha dimostrato di avere grande carattere mettendo in campo una prestazione di grande sostanza. Nonostante le difficoltà dovute alle pesanti assenze dei due centrali Gitto (fuori per un problema alla caviglia) e Marra (fuori per un risentimento muscolare), i nero-verdi sono riusciti comunque a strappare tre punti importanti ai fini della classifica. Top scorer dell’incontro è Iliyan Prespov (Palmi) con 18 punti, seguito da Montò (Marcianise) con 16. Il sestetto titolare del Marcianise è composto da: Vetrano, Libraro A., Libraro E., Ndrecaj, Carelli, Montò0 e Vacchiano come libero. Palmi scende in campo con Paris, Prespov, Pellegrino, Remo, Rosso, Russo e Fortunato come libero.

L’avvio di match dei nero-verdi è impressionante, i padroni di casa si ritrovano sotto sullo 0-8 dopo pochi minuti di gioco. Marcianise non riesce a trovare la quadra e Palmi continua a martellare (9-21). Il Set si conclude in soli venti minuti col punteggio di 12-25. Nel secondo parziale arriva la reazione dei campani che riescono a portarsi avanti (8-4) contro un Palmi che non mostra la stessa brillantezza del primo set. I ragazzi di Polimeni vengono tenuti ad una distanza di sicurezza per tutto il parziale e non riuscendo a ricucire il gap, Marcianise porta a casa il set sul 25-19. L’avvio di terzo set vede una situazione di grande equilibrio. Palmi si ritrova a dover lottare non solo contro un’avversaria ostica ma anche contro le emozioni negative maturate nelle ultime prestazioni. Sul 20-23 i nero-verdi sembrano aver messo un punto definitivo sul parziale, ma Marcianise rimonta ristabilendo la parità assoluta. E’ proprio qui che la grinta dei palmesi viene fuori; Dopo aver portato il set ai vantaggi, Paris e i suoi conquistano il set sul 24-26 con la complicità del cartellino rosso estratto dal direttore di gara sul 24-25. Nel quarto parziale Polimeni decide di cambiare assetto inserendo Laganà al posto di Prespov e Soncini al posto di Russo. Marcianise è ancora ferita dal risultato del set precedente e Palmi vede il traguardo sempre più vicino. Dopo essere stati avanti nel punteggio per tutta la durata del parziale, il match si chiude sul 18-25 e Palmi conquista così la vittoria e i tre punti.

Da sottolineare l’impegno e il carattere dei palmesi che con una formazione totalmente rimaneggiata sono comunque riusciti a portare a casa l’intero bottino. Molto importante il contributo di Pellegrino che da palleggiatore di ruolo si è ritrovato a dover vestire i panni di centrale. Rimanendo in attesa dei risultati dagli altri campi, Palmi guarda già alla gara di domenica prossima contro Massa Lubrense, squadra in stato di grande forma che sta ottenendo risultati importanti su campi molto difficili.

Dist&Log Marcianise – OmiFer Palmi 1-3 (12-25, 25-19, 24-26, 18-25

Marcianise: Vetrano 11, Vacchiano (L1), Faenza, Libraro E. 7, Libraro A., Ndrecaj 3, Carelli 14, Montò 16. NE. Siciliano, Leone, D’Avanzo, Cucino, Bizzarro (L2). All. Racaniello

Palmi: Marra, Fortunato (L1), Pellegrino 7, Prespov 18, Russo 11, Rosso 14, Paris 3, Laganà 11, Remo 6, Soncini 5. NE. Gitto, Nicolò, Di Carlo (L2). All. Polimeni

Note: Durata 1h 43m

Arbitri: Dell’Orso, Somarsino