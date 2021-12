Disabili torturati in casa di cura in Sicilia: numerosi arresti, sequestri per 6,7 milioni

17 Dicembre 2021 07:21

Tortura, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata: scoperti gravissimi episodi di maltrattamento di disabili nel Palermitano

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Palermo ha scoperto gravissimi episodi di maltrattamenti di disabili assistiti nella casa di cura “Suor Rosina La Grua” di Castelbuono, ed ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di 35 persone accusate, a vario titolo, di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture.

Il gip ha anche disposto il sequestro della casa di cura e di disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6,7 milioni di euro.

Dieci indagati sono stati portati in carcere, per sette sono scattati gli arresti domiciliari, cinque sono stati sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza e tredici sono destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per un anno.