Alessandro Di Battista positivo al Covid: “ho fatto anche la terza dose…”

23 Dicembre 2021 17:00

“Questo il nostro Natale un po’ particolare”, scrive l’ex punto di riferimento del Movimento 5 Stelle

Sarà Natale in quarantena per Alessandro Di Battista. L’esponente del Movimento 5 Stelle lo ha annunciato tramite un post su Instagram, è risultato positivo al Covid-19 nonostante la terza dose del vaccino. L’attivista e la compagna appaiono in casa insieme ai figli, che probabilmente non sono contagiati dal momento che i genitori indossano la mascherina. “Io che scrivo un articolo, Sahra che fa le traduzioni, Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo… questo il nostro Natale un po’ particolare”, scrive Di Battista mostrando il selfie in salotto.

Infine arriva al nocciolo della questione: “io e Sahra siamo positivi (io ho fatto anche la terza dose). Auguriamo a tutti Buon Natale!”, spiega. Per passare il tempo e non stare mano in mano, fa anche uno spot per la compagna traduttrice: “se siete interessati a traduzioni italiano-francese-italiano e a classi di conversazione anche online contattatela”, scrive indicando la mail di Sahra. Per la giovane famigliola si profila dunque un Natale e quasi sicuramente anche un Capodanno tra le proprie mura domestiche. Tra i commenti tanti messaggi di augurio di pronta guarigione e qualche critica sull’efficacia dei vaccini, probabilmente avanzata dallo stesso grillino che ha fatto presente di aver già ricevuto il booster.