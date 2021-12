Despar Reggio Calabria, il “Volantino Gourmet” per un Natale gustoso: qualità, prezzi competitivi e fantastiche idee regalo [GALLERY]

17 Dicembre 2021 11:01

Da Despar tutto ciò che serve per un Natale gourmet a prezzi competitivi. Prodotti di qualità, vere e proprie chicche che renderanno unici i menù delle feste, dall’antipasto al dolce. E una raffinata selezione di regali con cui fare una ‘gustosa’ sorpresa

Il Natale si avvicina e in famiglia si vive il periodo che lo precede con il classico trambusto delle feste. Fervono i preparativi in vista dei cenoni di pranzi e cene all’insegna della quantità (siamo al Sud del resto!), ma anche della qualità. Da qualche anno a questa parte, le ricche tavolate di Natale e Capodanno non sono solo sinonimo di porzioni abbondanti e piatti della tradizione: sono sempre di più le famiglie che, pur senza perdere di vista le vecchie abitudini, scelgono menù innovativi e moderni, in grado di sorprendere i propri invitati.

A chi non piacerebbe fare bella figura con i suoceri appena conosciuti, amici di vecchia data o con la classica zia sempre pronta trovare il pelo nell’uovo, portando in tavola piatti gustosi e raffinati? A tutti. “Sì, ma… a che prezzo?”, si domanderanno in molti. E se vi dicessimo che c’è un supermercato che offre un “Volantino Gourmet” a prezzi competitivi?

Il Despar ne ha fatto uno dei pilastri della propria filosofia: un supermercato accogliente che non ha nulla a che vedere con i grandi ipermercati dispersivi e inospitali, basato sulla forte fidelizzazione della clientela soddisfatta da un rapporto qualità-prezzo da far invidia. E con un occhio di riguardo all’ambiente. A Reggio Calabria ne esistono 4 sedi curate dal Gruppo L’Agorà S.R.L. situate a: Pellaro, in via Aspromonte, via Possidonea e via Aschenez. In ognuna di esse, fino al 6 gennaio, è possibile trovare una selezione di prodotti gourmet con i quali comporre il proprio menù delle feste. Inoltre, è possibile trovare anche una raffinata selezione di confezioni regalo con le quali “prendere per la gola” i vostri affetti più cari. Del resto… il regalo è sempre gradito quando si riceve del buon cibo!

Vediamo insieme una selezione dei prodotti presenti nel “Volantino Gourmet” di Despar, consultabile nella su interezza attraverso la gallery presente all’inizio dell’articolo.

Aperitivo Gourmet

Partiamo dall’aperitivo, utile a solleticare l’appetito dei vostri invitati in attesa delle portate principali. Fra le stuzzicherie più interessanti troviamo: Patatine gusto tartufo 100 g (1.19€), Tarallini olio extravergine peperoncino/semi di finocchio 300 g (1.29€) e Lingue croccanti classiche/integrali 160 g (1.69€). Vasta la scelta di sott’oli fra i quali segnaliamo: Peperoncini farciti al tonno (3.99€) e Carciofini farciti con tonno e olive (3.99€).

Perfetto per preparare involtini o piccoli sushi “home-made”, da servire insieme a crostini di pane o anche semplicemente a fette: Salmone selvaggio affumicato 80 g (3.99€) e Filetto di Salmone scozzese affumicato 170g (7.99€). Presenti anche Uova di Salmone La Bottega del Mare 50 g (8.90€) per preparazioni più particolari. E per chi volesse dare un tocco ‘esotico’ al proprio aperitivo: Avocado Hass confezione da 200 g (1.89€), Guacamole Insal’Arte classico/piccante 150 g (1.89€). Il tutto da degustare insieme a un Aperitivo Select 70 cl (7.99€) o un Mionetto Spritz 75 cl (4.99€).

Formaggi

In grado di inebriare le narici e di stuzzicare i palati più fini, i formaggi danno quel tocco di qualità che trasforma un normale tagliere in un antipasto di qualità. Ne proponiamo 4 fra i più gustosi, ma vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata all’intera sezione consultabile nella gallery:

– Formaggio 3 Latti Lari a caglio vegetale Special Edition (1.99€ all’etto): formaggio realizzato attraverso la lavorazione di latte ovino, vaccino e caprino. Viene stagionato in un’antica grotta nel borgo di Lari, a temperatura naturale, adagiato su assi di legno ricoperte di paglia.

– Pecorino amatriciano stagionato MA-TRU’ (1.99 all’etto): un formaggio dal sapore piccante, in grado di accompagnare piatti d’elitè o essere un elegante fine pasto, magari accompagnato da confetture di fichi o lamponi.

– Formaggio di capra A’Ninetta al pistacchio Il Carro (2.49€ all’etto): formaggio di capra a breve stagionatura e a pasta molle, con un leggero strato di muffa bianca. L’aroma di pistacchio lo rende ideale da abbinare agli aperitivi o per la mantecatura dei risotti.

– Formaggio caprino affinato in vinaccia Il Carro (2.49 all’etto): i profumi della Puglia presenti in un formaggio di capra aromatizzato con una selezionata vinaccia 100% biologica.

Menzione speciale per il Parmigiano Reggiano, un formaggio che non ha bisogno di presentazioni, ma che da Despar può essere trovato con stagionatura di oltre 60 mesi (5 anni!) a 2.99 l’etto.

Salumi

Anche il reparto salumeria presenta delle vere e proprie squisitezze, fra le quali c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Selezionarne solo alcune è stata un’impresa alquanto difficile, ma ve ne proponiamo 4 che valgono la pena di essere provate:

– Salame di Varzi Dop Special Edition (2.49€ all’etto): profumi speziati, lievi sentori di muffa e fragranza di crosta di pane, aromi erbacei di legno verde e mimosa. Un salame dal sapore delicato, con un retrogusto amarognolo.

– Cotto Nazionale di Praga Villani (2.59€ all’etto): erbe e verdure fresche ne danno un leggero sentore di affumicatura, ma il gusto inconfondibile del Cotto di Praga deriva dalla “Tredicesima Sorgente”, il liquore tipico della Repubblica Ceca che lo rende unico.

– Culatello di Zibello Dop Ibis (6.90€ all’etto): insaccato crudo e stagionato, imbrigliato in una rete di spago a maglie larghe, il Culatello di Zibello Dop si ottiene dalle cosce di suini di razza Large White, Landrace Italiana e Duroc.

– Prosciutto crudo di suino nero dei Nebrodi (12.90€ all’etto): lavorato secondo le più antiche tradizioni siciliane, il Prosciutto di suino nero dei Nebrodi è realizzato solo con carni autoctone, allevate allo stato semibrado esclusivamente nella Riserva Naturale dei Nebrodi.

Pranzi e cene gourmet

Sulla tavola di ogni italiano che si rispetti, la pasta non può mancare. Ma ciò che rende unico un primo piatto, è un buon sugo. Despar propone un prelibato tris in vasetto con cui condire i vostri primi piatti: Sugo di carne chianina 180 g (3.19 €), l’ideale per maccheroni fatti in casa, gnocchi e pappardelle; Sugo alla norma 180 g (1.79€), abbinamento perfetto per rigatoni e paccheri; Sugo alla norcina con tartufo 180 g (2.39€), una squisitezza da accompagnare a pici, primi lavorati alla chitarra o pasta ripiena. Per quest’ultima categoria, Despar propone: ravioli ripieni vari gusti o Cappellacci di zucca igp 250 g (1.99€).

Dalla sezione ‘aperitivo gourmet’, possiamo prendere in prestito la tartàre di pesce a cubetti Riunione spada/tonno/salmone 80 g (4.50€) per preparare una sfiziosa carbonara di mare in cui i cubetti di pesce andranno a sostituire il guanciale in una rivisitazione della famosa ricetta con uovo, pepe nero e pecorino.

Restando sulle prelibatezze del mare, ne abbiamo due salate a secco e affumicate con legno di faggio, per eventuali secondi: pesce spada affumicato 100 g (3.99€), tonno affumicato 100 g (3.99€). Per curare contorni, bruschette e altre preparazioni: patè di pomodori secchi 180 g (1.79€), patè di Carciofi 180 g (1.89€), crema di zucca e gorgonzola 180 g (1.80€).

La cantina dei vini

La cantina dei vini è un vero fiore all’occhiello della catena Despar. Una proposta variegata, dall’alto standard di qualità e dai prezzi adattabili alle tasche di tutti i clienti. Si passa da un Chianti Docg Cecchi 75 cl (3.99€) a un Pinot Nero Oberlaiten Doc (9.90€), fino a un Amarone Docg Classico Tommasi 75 cl (34.90€).

Tre le proposte più accattivanti per differenti budget:

– Vino rosso d’Italia Bascià Notte Rossa 75 cl (9.90€): affinato in rovere francese, è un vino dal profumo intenso che si abbina con primi piatti robusti e selvaggina

– Brunello di Montalcino Docg Campone 75 cl (20.90€): di colore rosso intenso, inebria le narici con le sue note di frutti a bacca rossa e nera come prugna, ribes e mora. Al palato è morbido ed equilibrato, perfetto per carni rosse e formaggi stagionati

– Aglianico Del Vulture Doc Don Anselmo Paternoster 75 cl (35.90€): dal colore rosso rubino, profondo e impenetrabile, è il partner perfetto per ricche cene a base di carne.

La riserva di liquori e rhum

Un pranzo o una cena che si rispetti, non può che finire con una buona bevuta. Fra i prodotti selezionati da Despar troviamo due whisky interessanti: il Chivas Regal 70 cl invecchiato 12 anni (20.90€) e il Laphroaig 70 cl invecchiato 10 anni (34.90€). Non può passare inosservato il Rum Baroko Don Papa 70 cl (31.90€), grazie al suo colore ambrato e all’inconfondibile contenitore cilindrico.

Davvero interessante il sapore della Grappa Barrique di ciliegio Castagner 35 cl (7.90€), fatta riposare in Barrique di ciliegio, capace di donare al distillato quelle note che lo rendono unico.

La Calabria gioca un ruolo di primo piano nella scelta degli amari. Non ha bisogno di presentazione l’Amaro Digestivo 28% Rupes 70 cl (14.90€), definito il “miglior liquore del 2021”. Particolari le proposte in confezione regalo, con 2 bicchierini omaggio, di: Amaro Silano 70 cl (11.90€) e Vecchio Amaro del Capo 70cl (12.90€).

Bollicine e Delizie del palato

Per festeggiare la mezzanotte, un bel brindisi e qualche dolce sfizio. La sezione ‘Bollicine’ vanta un elegante Sergio Mionetto versione ‘White’ da 75cl (7.90€), uno Spumante Franciacorta Docg Saten Conte del Doss 75cl (12.90€) e uno Champagne A. Chamberlain brut reserve 75 cl (19.90 €). Inconfondibile il sapore di fiori di mandorlo, mela Renetta e un lieve accenno di crosta di pane dello Spumante Trento Doc Metodo Classico Ferrari Perlè 75 cl (24.90€).

I golosi non potranno lasciarsi sfuggire la confezione da 240g di Praline Gran Sicilia Condorelli (7.59€), i cioccolatini Sorini nella confezione vintage in latta da 400 g (9.90€) e la raffinatezza di Lindt Excellence, 4 tavolette (350g) da degustazione dai gusti differenti nella stessa scatola (12.59€).

Gustose confezioni regalo

Per concludere, il buon cibo può essere anche un valido regalo, un’alternativa originale alle ‘solite banalità’ che sicuramente farà felice chi se la ritroverà davanti con grande sorpresa. Despar offre un gustoso Jamon Serrano in doppia versione: la “mini” da 24.90€ con tagliere; quella con osso, da 49,00€, in abbinamento a pinza e coltello.

Per chi preferisce l’inimitabile gusto italiano: Santa Scolastica da Norcia Renzini 680g (salsiccia al tartufo 100g + “Norcino” guanciale di suino stagionato 300g + “Bacco” salame al vino ricoperto da vinacce 200g). Non mancano i sapori locali: confezione regalo San Vincenzo ‘nduja 400g + coltello (8.90€), salsiccia dolce + ‘nduja di Spilinga 550g (11.90€). Amanti del formaggio, ma intolleranti al lattosio? Pan Montrone affumicato/senza lattosio 800g (9.90€).

Non solo salumi e formaggi, anche del buon vino. Racchiusi in eleganti packaging neri, due tris di vini da 75 cl: dop La Guardiense (12.90€) e Cantine del Notaio (19.90€). Splende di un luccicante color oro la Cassetta regalo Ca’Val Prosecco Cartizze 75 cl + Prosecco Rive di Colbertaldo 75 cl (25.90€). Magnetico il colore vermiglio della Grappa Torba Rossa Castagner 50 cl con due calici in omaggio (19.90€).