Reggio Calabria, con Despar a Natale fa meno freddo: ecco i ‘Sacchi della solidarietà’, un dono significativo alle famiglie bisognose [FOTO]

2 Dicembre 2021 15:10

I sacchi, contenenti generi alimentari di prima necessità (pasta, farina, latte, biscotti, ecc…) ed a lunga conservazione a marchio Despar, sono stati donato alla Caritas reggina che provvedere a distribuirli in vista del Natale ad i cittadini che si trovano in un momento di difficoltà economica: un gesto per provare ad accendere la luce della speranza in tutte le case della nostra città

La responsabilità sociale è il valore che dovrebbe guidare ogni cittadino, affinché si possa vivere in un ambiente di coesione e inclusività. In tal senso, si sa, il Natale è il periodo dell’anno in cui si esaltano maggiormente questi valori: Despar a Reggio Calabria se ne fa portavoce per dare un supporto concreto e lancia l’iniziativa dei sacchi della Solidarietà per le famiglie meno abbienti: come si può vedere nella gallery in alto, i sacchi sono stati preparati direttamente nel punto vendita di Via Prol. Aschenez, 15D. La spesa solidale è stata consegnata ai volontari della Caritas. Ciascun sacco contiene generi alimentari di prima necessità (pasta, farina, latte, biscotti, ecc…) ed a lunga conservazione a marchio Despar.

“Ci sentiamo responsabili del nostro territorio e ci impegniamo a valorizzarlo tutto l’anno, creando le condizioni per un futuro migliore. In particolare, Dicembre è un mese molto significativo e ricco di iniziative a supporto del territorio e delle persone in difficoltà. Negli ultimi anni, abbiamo organizzato e promosso “Le cene della Solidarietà”, un appuntamento che riunisce 4000 persone in difficoltà, senza tetto e richiedenti asilo lontani dal proprio Paese e dai propri cari”, si legge nella nota dell’azienda. Mentre negli scorsi anni veniva dunque offerta la possibilità di sedere ad una grande tavola apparecchiata e imbandita per gustare una Cena dal sapore speciale, dallo scorso Natale c’è stata un’evoluzione ed ha preso piede l’iniziativa dei sacchi della Solidarietà: la pandemia non ha fermato la necessità di fare beneficienza, è stato così infatti riconcepito il progetto, trasformando le Cene in Sacchi, senza rinunciare al nostro consueto contributo, ma cambiandone solo le modalità. Il progetto è cresciuto negli anni, sino a coprire tutte le regioni del Centro Sud in cui Maiora è presente con la sua rete di punti vendita, quindi anche in Calabria e a Reggio.

Le iniziative solidali sono sempre al centro del lavoro di Despar e del gruppo L’Agorà srl presente sul territorio reggino, vengono considerate un impegno costante verso i propri concittadini ed i clienti che ogni giorno scelgono questo marchio storico. L’attenzione per il sociale si traduce in campagne di beneficienza, come ad esempio i sacchi della Solidarietà in occasione delle festività natalizie. Oggi l’azienda intende fare del bene per la comunità ed è proprio il personale a raccogliere con grande entusiasmo l’evento: uomini e donne di grande professionalità, sempre pronti in prima linea ad offrire il proprio contributo e mettere in pratica i valori veri della vita. E’ proprio con questi gesti che si può riportare il calore nelle case in cui ce n’è bisogno, affinché in ogni tavola possa brillare la luce della speranza.