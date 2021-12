Il presidente del consiglio regionale riceve una delegazione della sezione Calabria ultra di Reggio dell’ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

16 Dicembre 2021 14:29

Il Presidente del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Campanella una delegazione della sezione Calabria Ultra di Reggio dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Il Presidente del Consiglio regionale ha ricevuto a Palazzo Campanella una delegazione della sezione Calabria Ultra di Reggio dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel corso dell’incontro, il preside avv. Aldo Porcelli ha illustrato al presidente Filippo Mancuso le iniziative delle sezioni calabresi dell’Ordine, le cui strutture operative sono presenti dovunque nell’ambito della Chiesa Cattolica e può contare su 28.000 membri in tutto il mondo. “Si tratta di un impegno – ha detto – rivolto principalmente a sostenere le opere e le istituzioni culturali, caritative e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme, con il quale l’Ordine mantiene legami tradizionali”. Il presidente Mancuso si è congratulato con il preside Porcelli “per il lavoro svolto dall’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme in Calabria. La politica – ha commentato – per andare oltre le difficoltà del momento, recuperare la fiducia dei cittadini e porsi come servizio agli altri, ha sempre più bisogno di fare riferimento alle radici e ai valori del cristianesimo”. All’incontro hanno preso parte anche il capo gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale e il vice, rispettivamente il dott. Domenico Macrì e l’avv. Carmelo Nucera.