Da Catanzaro a X Factor 2021: l’hair stylist Antonella Loprete curerà i look dei finalisti

8 Dicembre 2021 12:54

Antonia Lo Prete del salone Antonella Hair Diffusion di Catanzaro, sarà presente nel backstage della finale di X Factor 2021 al Forum di Assago per curare i look dei finalisti

Il Salone Antonella Hair Diffusion punto di riferimento per la bellezza a Catanzaro è Official Hair Stylist insieme a Wella Professionals di X Factor – lo show di Sky prodotto da Fremantle, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW; il mercoledì successivo al primo on air, in prima serata su TV8.

“Partecipare a questa edizione di X Factor è stata un’esperienza davvero speciale, perché ho potuto vivere il fermento creativo unito alla passione per la musica – dichiara Antonella Lo Prete – Le ispirazioni che mi arrivano lavorando nei backstage si trasformano in salone in nuove idee per rendere ancora più belle le clienti che tutti i giorni si affidano alle nostre cure”

Il team coeso di Wella Professionals è riuscito a cogliere l’autenticità e peculiarità di ciascun concorrente di questa edizione di #XF2021 (grazie a Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle), permettendo loro di affermare la propria cifra stilistica non solo attraverso le performance, ma anche con le loro chiome!

Il salone Antonella Hair Diffusion a Catanzaro si contraddistingue per la grande preparazione, professionalità e creatività del team sempre aggiornato grazie a programmi di formazione all’avanguardia, e apprezzato per le altissime performance dei prodotti EIMI della famiglia Wella Professionals utilizzati, con l’obiettivo di contribuire a valorizzare anche attraverso lo stile capelli, l’essenza e la narrazione di ogni talento. Passione e amore verso il proprio lavoro e la cura verso ogni persona che si affida a loro ne fanno un tratto distintivo.