Csm conferma Gratteri a procuratore Catanzaro per altri 4 anni

16 Dicembre 2021 23:13

Via libera del Csm sulla conferma di Nicola Gratteri alla guida della Procura di Catanzaro

Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha confermato Nicola Gratteri alla guida della procura di Catanzaro per i prossimi 4 anni. La delibera di conferma è stata votata all’unanimità. L’incarico di procuratore capo è infatti conferito per la durata di 4 anni, poi la conferma per il quadriennio successivo deve essere vagliata e ratificata dal Csm.