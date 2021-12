Crotone, nuovo avvicendamento in panchina: esonerato Marino, torna Modesto

11 Dicembre 2021 10:01

Il Crotone con Marino era riuscito a conquistare soltanto un punto su sette gare

L’ennesima sconfitta in campionato, questa volta contro la Cremonese, è costata l’esonero al tecnico Pasquale Marino. La dirigenza del Crotone ha richiamato al suo posto Francesco Modesto. Questa la nota ufficiale:

“Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Pasquale Marino. Al suo posto ritorna Francesco Modesto. La società ringrazia mister Marino e i suoi collaboratori per il grande impegno profuso durante l’ultimo periodo. La squadra rimarrà in ritiro – come da programma – fino alla gara di Coppa Italia di martedì prossimo contro l’Udinese, prima di fare rientro in città nella giornata di mercoledì per affrontare nella massima concentrazione gli ultimi obiettivi dell’anno solare”.