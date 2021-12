Maltempo, tragedia sfiorata nella notte ad Alcamo: crolla un ponte

11 Dicembre 2021 11:07

Maltempo: crollato il ponte che collega Alcamo a Castellammare del Golfo

Tragedia sfiorata nella notte nel Trapanese. Un ponte che collega Alcamo a Castellammare del Golfo è crollato. Il cedimento, probabilmente causato dal maltempo che da ieri è tornato a investire la Sicilia, è avvenuto lungo la statale 187. A crollare è stato il pilone del ponte sul fiume San Bartolomeo. Non si registrano feriti. L’arteria è stata chiusa al traffico.

“Le intense precipitazioni che hanno colpito la zona in questi giorni hanno generato un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, la cui portata in prossimità della foce è eccezionalmente cresciuta in velocità e volume, causando il cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del ponte“. Questa la spiegazione data dall’Anas rispetto al crollo del ponte San Bartolomeo tra Alcamo Marina e Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani.