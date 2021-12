Covid, i test sul vaccino Pfizer sui bimbi tra 2 e 5 anni non hanno fornito i livelli di immunità previsti

18 Dicembre 2021 16:19

I test del vaccino Pfizer nei bimbi tra 2 e 5 anni non hanno fornito i livelli di immunità previsti. E’ quanto riporta la Cnn precisando che dalla ricerca è emerso che due dosi pediatriche di vaccino funzionano per i bambini fino a due anni, ma non per i più grandi. Pfizer ha spiegato che avrebbe “modificato lo studio che ora includerà la valutazione di una terza dose di 3 microgrammi almeno due mesi dopo la seconda dose per fornire alti livelli di protezione in questo giovane gruppo di età”, ha spiegato il gruppo farmaceutico citato da Cnn. La dose pediatrica del vaccino Pfizer è una frazione della quantità somministrata ai gruppi di età più avanzata. Le iniezioni destinate a persone di età pari o superiore a 12 anni contengono 30 microgrammi di vaccino mentre ai bambini tra i 5 e gli 11 anni vengono iniettati 10 microgrammi.