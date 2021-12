Covid, tampone rapido per individuare la variante Omicron in 4 ore: si bloccheranno i focolai in tempi brevissimi

25 Dicembre 2021 13:21

Arriva un tampone rapido utile a individuare la variante Omicron in appena 4 ore: uno strumento utile per fermare potenziali focolai in tempi ristretti, limitando il problema principale della variante, ovvero l’alta facilità di diffusione

Nonostante gli esperti non siano preoccupati dalla sua letalità, la variante Omicron, scoperta nelle settimane conclusive del 2021, ha favorito un aumento dei contagi e costretto ad aumentare, in molti Stati, le misure di sicurezza, proprio con l’avvicinarsi delle festività natalizie. Un tempismo pessimo, favorito dall’alta facilità con cui la nuova variante riesce a diffondersi, raddoppiando i contagi in 2-3 giorni. Dalla Corea del Sud arriva però un valido alleato in grado di contrastare la nuova variante: la Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) ha sviluppato un nuovo tipo di tampone rapido in grado di individuare la variante Omicron in 4 ore, bloccando potenziali focolai in tempi molto brevi. Una caratteristica fondamentale che andrebbe a limitare la caratteristica principale della nuova variante del Covid, ovvero la facilità di trasmissione. Il tampone sarà disponibile dal 30 dicembre, secondo quanto riporta l’agenzia sudcoreana Newsis.