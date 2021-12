Covid: Super Green Pass in zona bianca prorogato fino al 31 marzo

14 Dicembre 2021 23:16

Per non vaccinati e vaccinati con Certificazione Verde scaduta stop a ristoranti al chiuso, cinema, stadi

Viene prorogato fino al 31 marzo il Super Green Pass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri. Ad oggi il Green Pass rafforzato è in vigore fino al 15 gennaio ma il decreto stabilisce che nelle zone bianche fino al 31 marzo 2022 dovrà essere usato per le attività che sono oggetto di limitazioni in zona gialla. Questo vuol dire che resteranno precluse ai non vaccinati e ai vaccinati con Certificazione Verde scaduta (seconda dose effettuata da più di nove mesi) attività come i ristoranti al chiuso, i cinema, i teatri, le discoteche, gli stadi.