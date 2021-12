Covid, l’esperto: “la maggior parte dei casi ora come un forte raffreddore e Omicron sembra produrre una malattia abbastanza lieve”

20 Dicembre 2021 12:34

Il professor Tim Spector afferma che Omicron non sembra destrare particolari preoccupazioni con la maggior parte delle persone che si riprende “dopo circa cinque giorni”

La maggior parte di coloro che risultano positivi al Covid-19 dopo un test PCR (il tampone molecolare del Regno Unito) hanno una “condizione più lieve che sembra proprio un forte raffreddore”, ha affermato il professor Tim Spector, capo scienziato dell’app ZOE, un importante studio che tiene il tracciamento dei pazienti Covid. L’esperto ha affermato che la maggior parte delle persone infette non ha più la “triade classica” di tosse persistente, febbre e perdita dell’olfatto e del gusto. Ha detto che il suo team deve ancora raccogliere “dati accurati” sui sintomi della variante Omicron, ma che i risultati iniziali suggeriscono che non sono molto diversi da Delta, che già mostrava sintomi più lievi e più simili al raffreddore rispetto alle varianti precedenti.

Il professor Spector ha dichiarato a Sky News: “in linea di massima quello che stiamo vedendo ora è che la maggior parte delle persone che risultano positive al test hanno effettivamente sintomi simili al raffreddore e non hanno la classica triade di sintomi Covid malati di febbre, perdita dell’olfatto e del gusto. Quindi è emersa una condizione più sintomatica più lieve che a molte persone sembra proprio un forte raffreddore”. Lo scienziato ha detto che le persone non dovrebbero aspettare “la perdita del gusto, la febbre e la tosse” prima di chiedersi se effettivamente potrebbero avere contratto il virus. “Più del 50% delle persone si presenta e non riceve mai quegli altri sintomi, eppure risulta positivo al tampone. Quasi tutti sono migliorati dopo circa cinque giorni”, ha affermato il professor Spector.