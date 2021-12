Covid, il Sindaco di Lequile: “per diverse settimane contagi solo da cittadini con doppia e terza dose”

21 Dicembre 2021 13:40

Vincenzo Carlà, Sindaco di Lequile, Comune in provincia di Lecce, ha spiegato la situazione Covid nel suo territorio

“Non sono un dottore, sono semplicemente un Sindaco, che ogni giorno chiama i suoi concittadini che risultano essere positivi al Covid. Da mesi, ormai, riscontro quanto segue: la maggior parte dei positivi sono vaccinati con doppia dose (alcuni dopo appena due mesi), in alcune settimane gli unici ad essere positivi sono stati i soggetti vaccinati, alcuni addirittura lo sono già con terza dose”. E’ quanto afferma in un commento rilasciato sui social Vincenzo Carlà, Sindaco di Lequile, Comune in provincia di Lecce. Il primo cittadino ha spiegato la situazione Covid nel suo territorio, mettendo in evidenza il fatto che molti ad essere contagiati siano cittadino già completamente vaccinati.

“Non entro nel merito se i vaccini siano efficaci o meno… ma una cosa è certa: aver rilasciato il Green Pass o il Super Green Pass sulla scorta della vaccinazione è stato, palesemente, un errore madornale. Lo dico senza polemica alcuna ma al solo scopo di contribuire, con dati oggettivi, a migliorare l’attuale situazione. Un grande in bocca al lupo a tutti i positivi”, conclude il Sindaco Carlà. Già in passato il primo cittadino aveva espresso posizioni contro la Certificazione Verde. Grande amico del prof Giuseppe De Donno (medico che inventò la cura anti-Covid da plasma iperimmune), scriveva: “aveva trovato una cura che era gratuita, efficace e senza effetti collaterali ma si è deciso di sostenere il “mercato farmaceutico” e un illogico green pass. Tre mesi fa l’Italia ha perso un grande Uomo. Giuseppe ti porto sempre nel mio cuore”.