Covid in Sicilia, la stretta di Musumeci: “obbligo mascherina all’aperto per over 12 e test molecolare su migranti”

1 Dicembre 2021 15:34

Ulteriori misure restrittive anche per chi giunge nell’Isola da Egitto, Turchia, Israele, Sudafrica

“Ho firmato appena una ordinanza con la quale adottiamo, in cinque articoli, ulteriori misure restrittive per chi giunge nell’Isola da Egitto, Turchia, Israele e Sudafrica”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a SkyTg24. L’ordinanza prevede inoltre “l’obbligo di mascherina nei luoghi all’aperto per chi abbia compiuto il 12esimo anno di età” e una misura anche per il controllo di fine quarantena sui migranti che sbarcano sull’Isola: “l’ultima verifica dopo la quarantena – ha spiegato Musumeci – non avverrà più con il tampone rapido ma con il molecolare”.