Covid, Sahin (Ceo Pfizer): “anche i vaccinati con terza dose contagiano, calo efficacia con variante Omicron”

20 Dicembre 2021 18:49

“I dati preliminari dal Regno Unito hanno mostrato circa il 70% di efficacia dei vaccini dopo la terza dose e circa il 20%-40% dopo la seconda dose, sudafricani fanno osservazioni simili”: lo ha affermato Ugur Sahin, medico e immunologo tedesco, amministratore delegato e co-fondatore, assieme alla moglie, Özlem Türeci, dell’azienda farmaceutica BioNTech

Anche i cittadini vaccinati con 3 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer rischiano di trasmettere la variante Omicron: è quanto si apprende dal numero uno di BioNtech, Ugur Sahin. Il Ceo della nota azienda farmaceutica ha spiegato che anche chi ha la vaccinazione completa potrebbe trasmettere la variante Omicron. Intervistato dal quotidiano francese Le Monde, ha spiegato i dati di efficacia dei vaccini attualmente a disposizione contro la nuova mutazione del Sars-Cov-2 individuata in Sudafrica. “I dati reali dalla Gran Bretagna e dal Sudafrica ci forniscono informazioni rassicuranti” afferma Sahin. “I dati preliminari dal Regno Unito hanno mostrato circa il 70% di efficacia dei vaccini dopo la terza dose e circa il 20%-40% dopo la seconda dose; gli esperti sudafricani fanno osservazioni simili – spiega – . I loro dati mostrano che la protezione contro le forme gravi dopo due dosi sarebbe del 70%, il che penso possa essere un po’ sottovalutato. Attendiamo i prossimi dati reali del Regno Unito sull’argomento per avere maggiori informazioni sulla mutazione”.

Riguardo alla durata della protezione del vaccino, Sahin attende ulteriori conferme: “ci sarà una perdita di efficacia contro Omicron nel tempo, è molto probabile, ma è ancora da misurare quanto velocemente. Non baserò le previsioni su dati preliminari di laboratorio ma su dati reali. È ovvio che siamo lontani dall’efficacia del 95% che avevamo raggiunto contro il virus iniziale. Tuttavia, dopo la terza iniezione il nostro vaccino sembra fornire una protezione del 70% o 75% contro qualsiasi tipo di malattia, che è comunque un buon risultato per un vaccino in generale e penso che andremo ben oltre per le forme gravi”.

Il numero uno di BioNtech ha affermato che anche chi ha completato il ciclo può comunque trasmettere il virus. “Dobbiamo essere consapevoli che anche le persone vaccinate con tre dosi possono trasmettere la malattia e che dovranno essere testate, specialmente coloro che hanno a che fare con soggetti vulnerabili – spiega – . Con la variante Omicron che diventa dominante le misure di protezione rimarranno essenziali, soprattutto questo inverno. Altrimenti non saremo in grado di controllarne la rapida espansione”.