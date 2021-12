Covid, come può cambiare la regola sulla quarantena: il Cts studia una riduzione

27 Dicembre 2021 19:22

Il Cts valuta una riduzione della quarantena per determinate soggetti onde evitare di tenere tutta Italia dentro casa nonostante l’arrivo sempre più rapido di una variante più contagiosa ma meno grave

Ridurre la quarantena per determinati soggetti onde evitare di bloccare l’Italia. Lo avevamo scritto qualche ora fa in un editoriale, lo hanno ribadito medici, esperti e politici tra cui Renzi, Bassetti e Cartabellotta. Ora il Comitato Tecnico Scientifico valuterà la situazione, soprattutto alla luce di una variante, la Omicron, molto più contagiosa ma anche meno grave. Il Cts si esprimerà dunque nei prossimi giorni per valutare la richiesta di ridurre l’isolamento per i contatti stretti dei positivi che abbiano già effettuate la terza dose, numero che tenderà a salire nei prossimi due mesi dopo la riduzione (si parte dall’1 febbraio) della durata del Green Pass da 9 a 6 mesi.

Una decisione potrebbe arrivare già la prossima settimana, nei primi giorni di gennaio, e secondo le prime indiscrezioni la quarantena potrebbe essere ridotta – per i vaccinati con terza dose – dagli attuali sette giorni a un periodo che va dai tre ai cinque. A tal proposito, il generale Figliuolo ha affermato che “la riflessione sul numero di persone in quarantena l’abbiamo fatta questa mattina col ministro Speranza. Gli scienziati stanno studiando con l’Istituto Superiore di Sanità. Adesso le quarantene sono diverse per i vaccinati e i non vaccinati, si sta studiando cosa mettere in campo”.

Va verso questa direzione anche la riflessione del sottosegretario Sileri, che tuttavia si mostra più cauto sui tempi della decisione: “è necessaria una revisione delle regole della quarantena – ha detto a Sky Tg24 – ma non è questo il momento. Credo che sia auspicabile ma probabilmente tra 10 o 15 giorni da oggi. E’ verosimile che Omicron sia oltre il 50-60% del virus che circola nel Paese. Con due varianti che circolano nel Paese, la Delta e la Omicron, non si possono togliere le persone dalla quarantena. Bisogna vedere come si comporta la Omicron, bisogna vedere quando e a chi ridurre l’isolamento”.