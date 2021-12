Covid, a Messina altri 2 Comuni in “zona arancione”: Capodanno con restrizioni per Caronia e Santa Lucia del Mela, l’elenco

30 Dicembre 2021 11:10

La stessa ordinanza ha prorogato il livello di rischio arancione fino al 5 gennaio anche per Barcellona Pozzo di Gotto e Gualtieri Sicaminò, mentre la zona arancione cesserà per Milazzo dal 1° gennaio 2022

Avanza ancora il contagio da Covid-19 in Sicilia. E’ per questo motivo che i Comuni di Caronia e Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, e di Ribera, nell’Agrigentino, saranno in “zona arancione” da domani, venerdì 31 dicembre, sino a mercoledì 12 gennaio (compreso). Lo prevede l’ordinanza firmata nella serata di ieri dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. La stessa ordinanza ha prorogato il livello di rischio arancione fino al 5 gennaio anche per Barcellona Pozzo di Gotto e Gualtieri Sicaminò. Di seguito l’elenco di tutti i comuni in zona arancione presenti sul territorio siciliano:

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) fino al 5 gennaio 2022;

(Messina) fino al 5 gennaio 2022; Caronia (Messina) fino al 12 gennaio 2022;

(Messina) fino al 12 gennaio 2022; Fiumedinisi (Messina) fino al 31 dicembre 2021;

(Messina) fino al 31 dicembre 2021; Gualtieri Sicaminò (Messina) fino al 5 gennaio 2022;

(Messina) fino al 5 gennaio 2022; Milazzo (Messina) fino al 31 dicembre 2021;

(Messina) fino al 31 dicembre 2021; San Filippo del Mela (Messina) fino al 31 dicembre 2021;

(Messina) fino al 31 dicembre 2021; Santa Lucia del Mela (Messina) fino al 12 gennaio 2022;

(Messina) fino al 12 gennaio 2022; Scaletta Zanclea (Messina) fino al 5 gennaio 2022;

(Messina) fino al 5 gennaio 2022; Terme Vigliatore (Messina) fino al 5 gennaio 2022;

(Messina) fino al 5 gennaio 2022; Ribera (Agrigento) fino al 12 gennaio 2022;

(Agrigento) fino al 12 gennaio 2022; Butera (Caltanissetta) fino al 31 dicembre 2021;

(Caltanissetta) fino al 31 dicembre 2021; Marianopoli (Caltanissetta) fino al 5 gennaio 2022;

(Caltanissetta) fino al 5 gennaio 2022; Gravina di Catania (Catania) fino al 5 gennaio 2022;

L’ordinanza ha inoltre disposto la proroga dell’efficacia di alcune misure adottate in precedenza, tra le quali quelle che prevedono l’esecuzione di un tampone in porti e aeroporti dell’Isola per chi arriva dai seguenti Stati:

Malta

Francia

Grecia

Paesi Bassi

Usa

Germania

Regno Unito

Sudafrica

Botswana

Hong Kong

Israele

Egitto

Turchia

Zona Arancione: quali regole valgono e cosa cambia

Spostamenti

In zona arancione è possibile spostarsi liberamente nel proprio Comune. Per raggiungere però altri comuni o altre regioni è necessario che l’esigenza di spostamento sia comprovata da motivi di salute, lavoro o necessità, o per servizi non disponibili nel nostro comune. Serve quindi la famosa autocertificazione che andrà mostrata in caso di controlli. Questo solo se si viaggia con mezzi propri. Non c’è bisogno di autocertificazione se si viaggia con mezzi propri da comuni con meno di 5mila abitanti verso altri comuni, entro 30 km, con l’eccezione del capoluogo di Provincia.

Treni e aerei

Nel caso si prenda aerei, treni o bus, sarà sufficiente avere il green pass base (essere vaccinati, guariti o essersi sottoposto a un tampone). Come in zona gialla e bianca.

Negozi e uffici

In zona arancione si potrà entrare normalmente in negozi e uffici senza green pass. L’eccezione riguarda i negozi che si trovano nei centri commerciali: nei giorni festivi e prefestivi per accedere a questi esercizi servirà il Green pass rafforzato (sono esclusi dalla norma alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi).

Bar e ristoranti

Altra differenza tra zona bianca e gialla da una parte e zona arancione dall’altra, riguarda bar e ristoranti. In zona arancione servirà il Green pass rafforzato anche per consumare al bancone e anche per sedersi al tavolo all’aperto. Sarà chiesto il Super green pass poi a chi consumerà al tavolo di strutture ricettive all’aperto, non essendo cliente della struttura.

Sport

Per accedere a palestre e piscine al chiuso in zona arancione non basterà più il tampone: servirà il certificato verde rafforzato. Stessa cosa varrà per le piscine all’aperto. Per entrare negli spogliatoi di tutte le strutture in zona arancione obbligatorio il super green pass. Servirà il super green pass anche per praticare sport di squadra al chiuso. Se si tratta di sport di contatto anche all’aperto.

Terme e Spa

Super green pass obbligatorio in zona arancione per centri benessere, centri termali e parchi tematici.

Sci

In zona arancione cambiano le regole anche per chi scia. Per acquistare uno skipass e utilizzare gli impianti di risalita sarà necessario essere in possesso del Super Green Pass (non basta dunque il tampone).

Mostre e musei

In zona arancione mostre e musei vietati per chi non è vaccinato. Servirà il Super green pass anche per centri sociali e centri ricreativi, sia al chiuso che all’aperto. Idem per bingo e casinò.

Feste per matrimoni, battesimi

Alle feste conseguenti cerimonie civili si potrà partecipare solo se in possesso della certificazione rafforzata.

Cinema, teatri, stadi

Per cinema, teatri, stadi, feste, vale la regola delle zone bianche e gialle: accesso solo con green pass rafforzato.

Lavoro

Non cambia niente sul fronte del lavoro dipendente. Per accedere ai luoghi di lavoro sarà sufficiente il green pass semplice.