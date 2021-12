Covid, Meloni: “estensione illogica del Super Green Pass, colpisce economia e alimenta clima di terrore”

30 Dicembre 2021 12:19

“I provvedimenti del Governo non sono serviti in nessun modo a fermare i contagi”, ribadisce Meloni

“I risultati dei provvedimenti che il governo ha preso nei mesi scorsi sono sotto gli occhi di tutti: green pass, super green pass e obblighi vaccinali (imposti senza nemmeno prendersi le responsabilità) non sono serviti in nessun modo a fermare i contagi, che in questi giorni hanno toccato cifre record mai viste prima”. E’ quanto scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. La leader del principale partito di opposizione critica le decisioni che sono state assunte ieri dal Consiglio dei Ministri. Dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Governo si applicheranno le nuove regole sulla quarantena. Dal 10 gennaio, invece, l’estensione del Super Green Pass.

“L’esecutivo, il Cts e la stampa hanno bombardato per mesi gli italiani con la bugia che gli strumenti liberticidi erano necessari ad ‘avere la garanzia di ritrovarsi tra persone non contagiose’. Adesso, invece di fare mea culpa e chiedere scusa agli italiani, perseverano sulla strada della repressione delle libertà con l’estensione illogica del green pass rafforzato, scegliendo di colpire le solite categorie odiate dalla sinistra: ristoratori, albergatori, palestre e piscine. Invece di rassicurare la popolazione sull’impatto decisamente più blando di Omicron, anche grazie ai vaccini, si continua ad alimentare il clima di terrore dell’emergenza perenne. Che è l’unico collante che può tenere insieme questo guazzabuglio di maggioranza”, conclude Meloni.