Covid, ufficiali le misure per Natale: le decisioni su Green Pass, terza dose, mascherine e non solo

23 Dicembre 2021 20:13

Il Governo ha annunciato le nuove misure restrittive per frenare il contagio da Covid in Italia: le parole in conferenza di Speranza, Locatelli e Brusaferro

Adesso le decisioni sono ufficiali. Dopo il Consiglio dei Ministri delle ore 17, che ha approvato quanto discusso nella cabina di regia di questa mattina, il Governo ha annunciato le nuove strette per frenare il contagio da Covid in Italia. Tutte le misure già emerse dalle prime indiscrezioni sono state confermate, come annunciato in conferenza stampa dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Ecco le più importanti.

GREEN PASS – “Le nuove evidenze ci portano a ridurre il Green Pass a 6 mesi a partire dall’1 febbraio. E così anche il tempo del richiamo tra seconda e terza dose, che verrà accorciato da 5 a 4 mesi”.

MASCHERINE – “Saranno obbligatorie anche all’aperto e sui trasporti, cinema, teatri, musei e stadi sarà obbligatoria la mascherina FFP2”.

SUPER GREEN PASS – “Con questo nuovo decreto estendiamo il Super Green Pass a musei, mostre, parchi tematici, centri sociali, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e ristorazione al chiuso al banco”.

ALL’APERTO – “Divieto di feste ed eventi in piazza fino al 31 gennaio, abbiamo deciso questo insieme alle Regioni”.

DISCOTECHE E SALE BALLO – “Saranno vietate le attività fino al 31 gennaio”.

SCUOLA – “Va tutelata, per questo si chiede un rafforzamento dello screening”.