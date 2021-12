Covid, a Cosenza vaccinato il primo bimbo. La mamma: “non voglio vederlo intubato nel letto di un ospedale”

17 Dicembre 2021 13:20

“All’inizio avevo timore anche io, ma so che era una cosa che andava fatta”, afferma la madre di Alessandro, bambino di 8 anni che a Cosenza per primo si vaccinato da quando la prenotazione è attiva per la fascia 5-11

A partire da ieri, giovedì 16 dicembre, è iniziata la somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. A Cosenza è Alessandro il primo bimbo di 8 anni ad aver ricevuto l’inoculazione del farmaco tramite i medici dell’ospedale Annunziata di Cosenza. Per raccontare l’evento, tramite le pagine social, la Regione Calabria ha diffuso le parole della mamma del piccolo: “speriamo che Alessandro possa diventare un messaggio di speranza per tutti, ci tenevamo che fosse vaccinato. All’inizio avevo timore anche io, ma so che era una cosa che andava fatta per la situazione di emergenza che si stiamo vivendo. Non voglio che mio figlio venga intubato in un letto di ospedale”.