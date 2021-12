Covid, il primo passo della Toscana: basterà il tampone rapido per accertare positività e terminare quarantena

29 Dicembre 2021 10:25

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha firmato un’ordinanza che stabilisce che basterà il tampone rapido per stabilire la positività al Covid e porre fine alla quarantena

Non è una svolta vera e propria, ma di sicuro un cambio di passo che porta verso una direzione ormai scontata e inevitabile. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha infatti firmato un’ordinanza in cui si stabilisce che sarà sufficiente il tampone antigenico rapido per stabilire la positività al Covid senza ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare. Lo stesso sarà valida anche per stabilire la fine dell’isolamento e della quarantena. Il test rapido dovrà essere esteso ai contatti stretti ad alto rischio, che saranno posti in quarantena.

“L’ordinanza che ho firmato questo pomeriggio (ieri, ndr) – spiega Giani – precisa le nuove modalità di diagnosi dei casi positivi e dei contatti stretti, le metodiche di tracciamento ed i criteri di fine isolamento e fine quarantena. In particolare, nel caso di positività del tampone antigenico rapido, non si dovrà ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare: questo ridurrà drasticamente il numero di tamponi richiesti, oltre a semplificare alcuni passaggi burocratici, legati per esempio al lavoro”.