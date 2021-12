Covid in Sicilia, è corsa ai tamponi. Musumeci: “rinforzeremo drive-in con reclutamento di biologi”

28 Dicembre 2021 10:05

Oggi si svolgerà la riunione del Comitato tecnico scientifico siciliano

Anche in Sicilia è corsa ai tamponi in vista dell’aumento dei contagi da Covid-19. Ieri diverse difficoltà si sono verificate nelle maggiori città dell’Isola, anche gli hub di Messina sono stati messi in ginocchio dall’esponenziale crescita del numero di richieste. “Oggi riuniamo il nostro Comitato tecnico-scientifico perché vogliamo rivedere la distribuzione del personale, aumentare i drive-in con il reclutamento di alcune centinaia di biologi”. Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a ‘Omnibus’, su La7. “Nel nostro territorio le persone con almeno una dose di vaccino anti Covid sono l’85% della popolazione, mentre il ciclo completo primario ha raggiunto l’81,73% degli abitanti dell’Isola”, ha concluso il governatore.