Covid: in Repubblica Ceca vaccino obbligatorio per gli Over 60

11 Dicembre 2021 10:17

Rendere il vaccino obbligatorio dal 1° marzo 2022 soltanto per le categorie più a rischio complicazioni in caso di contagio, e cioè gli anziani: è questa la strada scelta dal governo in Repubblica Ceca per cercare di frenare la pandemia del Covid-19

La Repubblica Ceca segue l’esempio della Grecia ed istituisce l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid per i cittadini over 60. La disposizione sarà valida dal 1° marzo 2022 e dovrà essere rispettata anche da operatori sanitari, agenti di polizia, vigili del fuoco e militari. L’annuncio è arrivato dal governo di Praga: “le persone di una certa età sono quelle che hanno maggiori probabilità di essere ricoverate in terapia intensiva”, ha affermato il ministro della Salute Adam Vojtěch. Ma l’esecutivo ceco è uscente, non è certo che il regolamento resterà in vigore: i rappresentanti della futura coalizione di cinque partiti liberali e conservatori si sono infatti pubblicamente espressi contro tale impegno. Il ministro della Sanità designato Vlastimil Valek ha parlato di un “passo nel buio” e potrebbe quindi revocare l’obbligo.

La scelta del governo ceco si base su concrete evidenze scientifiche: rende il vaccino obbligatorio soltanto per le categorie più a rischio complicazioni in caso di contagio, e cioè gli anziani, su cui il rapporto rischi-benefici dei farmaci anti-Covid è senza ombra di dubbio sbilanciato sul piatto dei benefici. Anche perché se il vaccino deve essere obbligatorio, dovranno esserlo anche i richiami. E pensare che gli Stati possano organizzare una campagna di vaccinazione per l’intera popolazione ogni 3, 4 o 5 mesi è logisticamente impossibile.

Al momento in Europa l’obbligo vaccinale esiste solo in Italia per operatori sanitari e medici (adesso costretti anche alla terza dose), e dalla prossima settimana anche per insegnanti e forze dell’ordine. In Francia analogo obbligo è stato disposto per infermieri e medici ospedalieri (ma solo per le prime due dosi), e per i militari. L’Austria ha annunciato l’obbligo vaccinale dal 1° febbraio 2022, ma la legge non è ancora stata varata. La Grecia ha introdotto l’obbligo per gli over 60 a partire dal 16 gennaio 2022. In nessuno degli altri Paesi europei, al momento, esiste alcun tipo di obbligo, neanche per isolate categorie di lavoratori.