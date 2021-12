Covid, la stretta in Germania: lockdown per i non vaccinati e da febbraio possibile obbligo vaccinale

2 Dicembre 2021 17:06

In Germania è stretta sul Covid, l’annuncio della Merkel e del suo successore Scholz: obbligo vaccinale e lockdown per non vaccinati

In Germania è stretta sul Covid: “L’obbligo vaccinale arriverà attraverso una legge che sarà votata dal Bundestag”, conferma Angela Merkel, a causa di una situazione “grave” e di ospedali “al limite delle loro capacità”. Olaf Scholz, suo successore, è “abbastanza sicuro” che la legge passerà alla maggioranza del Parlamento e quindi è molto probabile che da febbraio in Germania ci sarà l’obbligo vaccinale anti-Covid per tutti.

Ma non solo obbligo vaccinale. Nella riunione tra Merkel, Scholz e i governatori è emersa la volontà di assumere nuove strette, tra cui quella di istituire una sorta di “lockdown per i non vaccinati”, come ha affermato il leader dei Verdi Robert Habeck. Fino a febbraio, mese in cui partirà l’obbligo, chi non si vaccinerà verrà escluso dalla vita pubblica. “La cultura e il tempo libero a livello nazionale saranno accessibili solo a coloro che sono stati vaccinati o guariti”, ha precisato la Merkel.