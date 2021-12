Covid, il sindaco di Naso: “la situazione non è allarmante ma dobbiamo rispettare le regole”

28 Dicembre 2021 11:18

Covid, il sindaco di Naso: “la situazione non è allarmante, ma dobbiamo, soprattutto in questi giorni, rispettare rigidamente le regole”

“A Naso abbiamo 14 positivi e 20 persone in isolamento. La situazione non è allarmante, ma dobbiamo, soprattutto in questi giorni, rispettare rigidamente le regole”. Il sindaco Gaetano Nanì, dopo diverse settimane, ritorna a parlare dei contagi da covid-19 nella città. Il suo è soprattutto un appello a non lasciarsi andare, in questo periodo di festa, a comportamenti sbagliati: “proprio adesso è indispensabile essere più scrupolosi. Evitiamo i contatti ravvicinati e manteniamo la distanza, niente strette di mano o abbracci, indossiamo sempre la mascherina, sono regole elementari che garantiscono la nostra salute e quella delle persone a noi care. Continuiamo inoltre a vaccinarci: ieri ben 114 persone hanno ricevuto il vaccino, nell’hub approntato al piano terra dell’Istituto Scolastico F. Portale di piazza Roma. Questo testimonia quanto i cittadini di Naso credono nell’unica arma che abbiamo per sconfiggere il virus. Nelle prossime settimane, grazie alla collaborazione dell’Asp, proporremo nuovamente l’iniziativa FastVax. Che il 2022 – conclude il sindaco – ci porti serenità e soprattutto quel ritorno alla normalità che tanto ci manca”.