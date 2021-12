Covid, il Ministero della Salute pronto a revocare temporaneamente il Green Pass a chi risulta positivo

10 Dicembre 2021 10:30

Il Ministero della Salute sarebbe pronto a revocare temporaneamente il Green Pass ai soggetti che risultano positivi: attualmente è presente una ‘falla’ nelle normative

Chi viene attestato come positivo al Coronavirus, ma risulta in possesso di Green Pass, può comunque accedere a tutti quei luoghi per cui è necessario esibire il certificato verde. Ovviamente, chi è sottoposto a regime di quarantena ma la viola uscendo dal luogo in cui attende la guarigione dalla malattia, commette un reato. Le due cose sono in contrasto e costituiscono una falla nella normativa per la quale attualmente non è stato pensato alcun rimedio. A tal proposito però, il Ministero della Salute starebbe lavorando per la revoca temporanea del Green Pass alle persone che, pur essendo vaccinate e quindi in possesso della certificazione, risultino positive al Covid. Secondo quanto si apprende da fonti di Governo, il Ministero starebbe spingendo per una norma a livello europeo, ma intanto sarebbe pronto ad attivare in Italia il sistema di revoca del Green Pass in caso di positività, in attesa che il Garante della Privacy possa dare il suo ok nei prossimi giorni