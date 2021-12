Covid: il Green Pass sarà revocato temporaneamente alle persone positive

19 Dicembre 2021 20:58

E’ stato pubblicato ieri il nuovo decreto sulla Gazzetta Ufficiale

L’ok del Garante della Privacy è arrivato nei giorni scorsi, così è stato possibile pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che introduce le modalità di revoca del Green Pass alle persone positive al Covid-19. Finora, infatti, non erano previste sospensioni della Certificazione Verde in seguito al contagio, con la possibilità che persone vaccinate ma contagiose potessero comunque frequentare luoghi pubblici e diffondere il virus.

Il decreto prevede che in caso di accertamento della positività di una persona in possesso del Green Pass valido, la piattaforma nazionale revocherà temporaneamente il certificato e comunicherà la revoca anche alla piattaforma europea. La revoca verrà poi annullata in modo automatico con l’emissione del Green Pass in seguito alla guarigione. È stato introdotto anche un sistema che permetterà alle strutture sanitarie e ai medici di medicina generale di annullare la revoca, in caso di errore nella trasmissione di una positività.