Covid, il governatore della Florida contro Biden: “folle pensare a nuovo lockdown, è chiaro che non ferma il virus”

4 Dicembre 2021 11:21

Il governatore della Florida si scaglia contro l’idea di un possibile, nuovo, lockdown negli USA non esclusa da Biden e Fauci: Ron DeSantis assicura che nel suo stato non ci saranno più chiusure

“In Florida non permetteremo a nessuna isteria pilotata dai media di fare nulla che violi le libertà individuali delle persone in relazione a qualsiasi variante del Covid“. Sono le parole pronunciate da Ron DeSantis, governatore della Florida, in merito alla possibilità che gli USA adottino un nuovo lockdown per fermare la risalita dei casi di Coronavirus. L’idea non è stata esclusa dal presidente Biden e dall’esperto dottor Fauci, ma DeSantis è stato irremovibile.

“Quando ho visto Fauci in tv dire che non poteva escludere il lockdown, anche il presidente Biden, lasciatemi dire una cosa: in Florida non permetteremo che vi mettano in lockdown. Non lasceremo che vi tolgano il lavoro, non lasceremo che chiudano le scuole. – ha chiarito Desantis – La definizione di pazzia è fare la stessa cosa più e più volte e aspettarsi un risultato differente. Le chiusure non hanno mai fermato il Covid. Non sono stati onesti sull’origine del virus e non sono stati sinceri sull’immunità naturale. Anche le restrizioni sui viaggi non hanno funzionato. Quindi anche solo prendere in considerazione l’idea di fare politiche disastrose e distruttive come il lockdown, in Florida non accadrà“.