Covid, il CDC americano sconsiglia i viaggi in Italia: “rischio alto”

15 Dicembre 2021 11:11

Il CDC colloca una destinazione al livello 4 quando negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti

Il CDC americano (Centri per il controllo e la prevenzione alle malattie) lunedì hanno aggiunto tre Paesi alla categoria a più alto rischio per i viaggi, definita “Livello 4: Covid-19 molto alto”, all’interno della quale è stata inclusa anche l’Italia, meta europea preferita dai turisti statunitensi. Nel suo aggiornamento settimanale degli avvisi di viaggio sconsigliati a causa del Covid-19, il CDC ha anche aggiunto la gelida Groenlandia e la minuscola isola tropicale di Mauritius, situata nell’Africa orientale. In genere, il CDC colloca una destinazione al livello 4 quando negli ultimi 28 giorni sono stati registrati più di 500 casi ogni 100.000 residenti. Tutte e tre i Paesi sono passati dal livello 3 al 4. La scorsa settimana, il CDC aveva collocato la Francia, al livello 4, insieme ad altre sei destinazioni.