Covid, oggi in Sicilia 263 guariti e 1.727 nuovi casi positivi. Il BOLLETTINO ufficiale con tutti i DATI

26 Dicembre 2021 17:51

Covid, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 26 dicembre: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 26 dicembre 2021, in Sicilia nessun morto (la Regione riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: 2 il 25 dicembre, 5 il 24 dicembre, 2 il 23 dicembre, 1 il 22 dicembre), 263 guariti e 1.727 nuovi casi positivi su 15.334 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 11,26% dei tamponi. Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Palermo 341

Messina 332

Catania 287

Siracusa 251

Trapani 192

Agrigento 135

Ragusa 127

Caltanissetta 43

Enna 19

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 354.409 persone su 2.942.765 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,04%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,30 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di: