Covid, oggi in Sicilia contagi in calo: 608 nuovi casi positivi e 321 guariti. Il BOLLETTINO ufficiale con tutti i DATI

20 Dicembre 2021 17:46

Covid, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 20 dicembre: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 20 dicembre 2021, in Sicilia nessun morto (la regione comunica che i decessi riportati oggi sono avvenuti: 3 il 19 dicembre, 3 il 18 dicembre), 321 guariti e 608 nuovi casi positivi su 13.905 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 4,3% dei tamponi.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 343.154 persone su 2.880.886 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 11,88%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,4 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

343.154 casi totali



7.355 morti

314.731 guariti

21.068 attualmente positivi

528 (+28) ricoverati in ospedale (2,46%)

63 (+2) ricoverati in terapia intensiva (0,28%)

20.477 (+265) in isolamento domiciliare (97,2%)

La Regione comunica che dalla data odierna la rilevazione del dato aggregato relativo ai casi positivi, test antigenici e molecolari, verrà riferita ai dati diagnosticati del giorno precedente, fino alle ore 24 come da nota prot. 51171 del 15 dicembre 2021.

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: