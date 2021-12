Covid, oggi in Sicilia 779 guariti e 1.404 nuovi casi. Tasso di positività al 4,4%, il BOLLETTINO ufficiale

15 Dicembre 2021 17:32

Covid, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 15 dicembre: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti

Oggi, 15 dicembre 2021, in Sicilia nessun morto (la Regione riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuire ai giorni 2 il 14 dicembre, 7 il 13 dicembre, 1 l’11 dicembre, 1 il 10 dicembre e 1 il 9 dicembre), 779 guariti e 1.404 nuovi casi positivi su 31.618 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 4,44% dei tamponi. Il contagio nelle singole province è così suddiviso:

Messina 352

Catania 290

Palermo 248

Agrigento 117

Caltanissetta 109

Trapani 102

Siracusa 93

Enna 72

Ragusa 21

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 337.049 persone su 2.842.670 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 11,85%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,43 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di:

337.049 casi totali



7.307 morti

312.223 guariti

17.519 attualmente positivi

449 (+23) ricoverati in ospedale (2,38%)

48 (0) ricoverati in terapia intensiva (0,29%)

16.432 (+590) in isolamento domiciliare (97,3%)

Ecco il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Sicilia: