Covid, la rivelazione shock di Heather Parisi: “mia madre ha subito reazioni gravi dopo il vaccino, l’obbligo per i bambini è criminale” [VIDEO]

17 Dicembre 2021 12:41

“Sono contraria all’obbligo vaccinale anti Covid perché credo alla libertà che è nel Dna del mio Paese, degli Stati Uniti, e dovrebbe essere quello di tutti gli altri Paesi nel mondo e di ciascun individuo”, ha spiegato in un video la nota ballerina italo-americana

Heather Parisi si sfoga sui social, non ce la più a ricevere insulti, ha deciso di raccontare la storia della madre che ha subito gravi danni dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. La nota ballerina americana, le cui origini sono calabresi (il padre Frank è nato a Terrevecchia, in provincia di Cosenza) ha spiegato tramite un video pubblicato sul proprio blog i motivi per cui ha deciso personalmente di non vaccinarsi e non intende farlo. Queste posizioni sicuramente non in linea con il racconto classico della pandemia: “mi manca la possibilità di viaggiare, di andare a trovare i miei familiari in Italia, ma anche negli Stati Uniti. Ma che mi manca soprattutto la mia mamma, che un paio di giorni dopo aver fatto il vaccino, nel marzo 2021, è stata ricoverata in ospedali per gravi eventi avversi, e da allora non si è più ripresa. Da quel momento apriti cielo, per i fanatici del vaccino sono una irresponsabile e bugiarda, perché mia madre è vecchia quindi all’ospedale ci sarebbe andata lo stesso, ed io faccio falsa informazione”.

“Fake news è la parola magica per chiudere la bocca a chiunque dica qualcosa di diverso dalla versione ufficiale, esattamente come quando spiego perché non voglio ricevere il vaccino – prosegue Heather Parisi – . In una società normale non ci sarebbe nemmeno il bisogno di giustificarsi, ma dopo quasi due anni non viviamo più in una società normale. Ripeto io non mi vaccino, credo nella libertà di scelta, ma vengo subito zittita perché questi argomenti appartengono agli uomini di scienza. Ma non a tutti gli uomini di scienza, solo a quelli che narrano la versione ufficiale. Se un artista è vaccinato, viene annoverato tra chi ha facoltà di parola, quindi spiegherò perché non mi vaccino, utilizzando le parole di chi ci governa e degli esperti ufficiali, quindi chi ha il diritto di parlare”.

Alla domanda perché dovrei vaccinarmi, Heater Parisi risponde con una domanda: “perché dovrei farlo se la percentuale di sopravvivenza dal Covid è dal 99,91%? Lo dice il Governo inglese”. E nel suo video l’attrice allega i link per verificare le informazioni. “Certo il rischio non è uguale per tutte le età – spiega ancora – , c’è una differenza nel rischio tra anziani e giovani. La mia valutazione da 60enne sana, e faccio le corna, è diversa da quella che Joe Biden fa a 78 anni. Per giustificare questo stato detto che ci si vaccina per gli altri, ma è davvero così? L’obbligo vaccinale americano o il Green Pass italiano che senso hanno? I vaccini non proteggono dalla trasmissione del virus, ma funzionano ottimamente nel prevenire la malattia grave. Il vaccino può essere un beneficio per la salute personale, ma sicuramente non arresta la diffusione del virus. Farsi vaccinare è una decisione strettamente riservata, e non tutti sono ad alto rischio”.

“L’obbligo vaccinale non ha senso dal punto di vista scientifico e neppure da quello morale. Nessuno ha il diritto di iniettarmi una sostanza che ha la funzione di ridurre un rischio personale dello 0,096%. Della mia vita e dei miei rischi ad essa connessi, io sola ho il diritto di decidere. E tale diritto vale ancora di più per i bambini, che corrono rischi nulli. L’idea di mettere in pericolo un bambino allo scopo di evitare il contagio di un adulto è un crimine odioso e ripugnante da farmi vergognare di appartenere al genere umano. Sono contraria all’obbligo vaccinale e tutte quelle misure che rendono impossibile la vita del cittadino per costringerlo a vaccinarsi. Sono contraria perché credo alla libertà che è nel Dna del mio Paese, degli Stati Uniti, e dovrebbe essere quello di tutti gli altri Paesi nel mondo e di ciascun individuo. Il Governo non mi possiede e non possiede nessuno di voi, è l’ora di gridarlo a voce alta”, conclude Heather Parisi. Di seguito il video diffuso dal senatore Bianca Laura Granato.