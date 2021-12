Covid, da Reggio Calabria una buona notizia: il medico rientrato dal Sudafrica è guarito a casa senza alcun problema

21 Dicembre 2021 22:47

Covid, il primo paziente Omicron della Calabria è guarito

Arriva una buona notizia sul fronte epidemiologico relativamente alla “temuta” variante Omicron: il primo caso positivo della Regione Calabria è guarito a casa senza alcun problema.

Il medico 30enne di Reggio Calabria era risultato positivo al Covid il 4 Dicembre scorso dopo essere tornato in Calabria arrivando da Johannesburg via Francoforte-Roma. Il primo positivo in tutta la Calabria alla nuova variante sudafricana denominata Omicron è sempre stato in discrete condizioni generali di salute (solo mal di gola e stanchezza muscolare).

“Dopo 18 giorni di quarantena resta la sensazione di aver superato una prova molto dura e senza le conseguenze gravi che hanno subito altre persone”, dichiara il Dott. Domenico Bova, medico di famiglia nonché genitore del professionista negativizzato al Covid proprio oggi, come da tampone molecolare elaborato dal laboratorio analisi dell’ASP di Reggio Calabria.

“Bisogna tenere sempre alta la guardia perché se la variante Omicron prenderà piede aumenteranno le ospedalizzazioni – sia pur per una malattia che si spera meno grave –, e a quel punto potremmo andare incontro ad un nuovo “collasso sanitario” delle necessità dei malati che lottano contro altre patologie e che, per molti mesi, hanno già pagato un prezzo altissimo, in termini di servizi soppressi o rallentati. Un particolare ringraziamento va a tutto il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria e delle squadre USCA che hanno monitorato continuamente l’evoluzione della malattia” conclude il dott. Bova.