Covid a Messina, Germanà: “Razza convochi subito commissario, chiarezza su manifesti contro non vaccinati””

12 Dicembre 2021 09:47

Il deputato della Lega si rivolge al dott. Firenze: “se i suoi uffici non c’entrano nulla, dirami una smentita ufficiale e sporga denuncia”

Ha fatto presto il giro d’Italia il vergognoso manifesto contro i non vaccinati con la sigla dell’Ufficio del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid a Messina, Alberto Firenze. “Chiarezza e subito. L’assessore Razza convochi oggi stesso il commissario Covid di Messina, Alberto Firenze, e appuri la verità sui manifesti che invitano la cittadinanza a non entrare nelle case dei non vaccinati nel periodo di Natale. Una campagna tanto discriminatoria quanto ignobile. Dopo aver inevitabilmente scatenato l’indignazione di un’intera città, troppo comodo cavarsela ora con due paroline di circostanza: se i suoi uffici non c’entrano nulla, Firenze dirami una smentita ufficiale e sporga denuncia. Ci auguriamo che ora la questione non finisca in farsa e che non si giochi a nascondino. Chi ha sbagliato se ne assuma la responsabilità e paghi. Il Covid ha già diviso intere famiglie. Iniziative vergognose come queste non fanno altro che spaccare ulteriormente la società. La Lega sostiene la campagna vaccinale e tutte le regole sanitarie anti Covid, ma anche il buon senso”. Così in una nota il deputato messinese della Lega, Nino Germanà.