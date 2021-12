Covid, Forciniti demolisce il Green Pass: “è un ricatto di Stato, mai visto combattere una guerra sospendendo militari e medici”

15 Dicembre 2021 16:32

“Questa visione del Green Pass ha dato senso di falsa sicurezza al Paese e questo potrebbe aver provocato tanti morti in più per come è stato presentato”, ha affermato il deputato calabrese del partito Alternativa

“Presidente Draghi, io l’ho ascoltata molto bene e sono rimasto sorpreso dal fatto che non ha fatto alcun riferimento al Green Pass, mentre altre volte ne aveva fatto motivo di vanto e orgoglio”. Ad affermarlo è il deputato calabrese Francesco Forciniti nel corso di un discorso alla Camera rivolto al Presidente del Consiglio Mario Draghi in merito al Green Pass e all’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori (operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico). “La cosa mi ha sorpreso, ed io mi ricordo di come lei ha presentato in conferenza stampa questa genialata del Green Pass, una delle rare volte in cui lei Altissimo si abbassò a rispondere a quattro domande in croce dei giornalisti. Lei disse: ‘Il Green Pass è una misura con cui le persone possono continuare a fare le proprie attività con la garanzia di trovarsi di fronte a persone non contagiose’. Ma si rende conto della colossale sciocchezza che ha propinato agli italiani, oppure no?”, prosegue Forciniti riferendosi alle ormai note scoperte scientifiche, pubblicate sul New England England Journal of Medicine, secondo cui i vaccini anti Covid non siano in grado di impedire l’infezione e il contagio.

“Questa visione del Green Pass ha dato senso di falsa sicurezza al Paese e questo potrebbe aver provocato tanti morti in più per come è stato presentato. Da allora poi è nato il Green Pass basic, il Green Pass sui trasporti, il Green Pass sul lavoro che è un ricatto di Stato, ora c’è il Super Green Pass. Ogni volta uno strumento nuovo che sancisce il fallimento di quello precedente, come una persona impantanata nelle sabbie mobili che si dimena sempre di più finendo per soffocare. Il Super Green Pass sarà l’ennesimo fallimento, che vedrà salire tutti i parametri tranne quello della fiducia nelle istituzioni”, afferma ancora Forciniti.

“Lei non ha parlato di Green Pass, ma oggi è il giorno in cui migliaia di servitori dello Stato restano a casa senza stipendio. Ed oggi si parla di stato di emergenza, al fianco della parola ‘guerra’. Ma lei ha mai visto combattere una guerra nella quale il generale ha sospeso migliaia di suoi soldati sani che volevano servire lo Stato, medici che volevano lavorare combattendo il Covid nelle corsie? Non ho mai visto nella storia una guerra in cui vengono sospesi dei militari, anziché assumerne altri? E’ una misura recessiva perché ci sarà una scuola pubblica inefficiente, una sanità pubblica in difficoltà, spostando tutto verso il privato. Ci sarà una recessione economica perché spiccano le disdette di cenoni e prenotazioni nelle strutture ricettive. Sembra che lei voglia vedere l’Italia sguazzare in questo pantano. Se lei vuole che gli italiani si vaccinino, le lasci libere, si vaccineranno da sole. E poi tolga i brevetti e il margine di profitto alle case farmaceutiche, perché non c’è spazio per i profitti miliardari di persone che sono in combutta con chi prende le decisioni. E poi magari tolga anche lo scudo perché la responsabilità di vaccinarsi ai cittadini si chiede, ma lo si faccia anche ai colossi farmaceutici per i prodotti che mettono sul mercato. E poi, per ultima cosa, che sarebbe la migliore di tutte. Se ne vada, fatevi sostituire da persone migliori di voi, e la gente si vaccinerà senza ricatti di Stato, non ci sono ricatti a fin di bene”, conclude Forciniti.